В Праге азербайджанцы провели акцию против захватнической политики Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке организации «Азербайджанская община в Чешской Республике» в столице Чехии – Праге прошла акция наших соотечественников против захватнической политики Армении и армянских провокаций, совершенных в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

По информации, которую предоставил руководитель организации Эльдар Велиев, наши соотечественники, узнав, что перед посольством Азербайджана в Чехии соберутся армяне, тоже стали приходить сюда, чтобы выразить свою поддержку Азербайджанскому государству.

В акции приняли участие около 200 азербайджанцев, проживающих в Праге и Брно, продемонстрировавшие единство и потребовавшие от мировых государств, международных организаций освобождения оккупированных азербайджанских территорий, прекращения захватнической политики Армении и армянских военных провокаций.

Участники акции скандировали лозунги на русском и чешском языках.

Отметим, что перед зданием посольства собралась и группа армян.

После завершения акции перед посольством наши соотечественники провели санкционированное мирное шествие в центре Праги.

(Текст: Кямаля Сеидова.)