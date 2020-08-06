В Нахчыване продолжаются широкомасштабные азербайджано-турецкие учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проходящие в Нахчыване азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные учения с боевой стрельбой продолжаются.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны, согласно сценарию учений, со штабами соединений и батальонов проводятся мероприятия по уяснению поставленных задач в соответствии с процессом принятия военных решений, оценке обстановки, уточнению задач на местности и разработки совместных графиков переговоров.

В ходе совместных действий с подразделениями Вооруженных сил Турции выполняются мероприятия по осуществлению управления и организации связи.

Решения и задачи, связанные с разработкой штабами планов совместных боевых действий для достижения координации взаимодействия подразделений, реализуются на компьютерах в Центре симуляции Нахчыванского гарнизона.

(Текст: Турал Гараджаев)