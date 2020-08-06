Глава МИД Азербайджана встретился с представителем ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главой представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан высоко ценит взаимовыгодные партнерские отношения с ЕС. Он с удовлетворением подчеркнул однозначную позицию ЕС в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, стоящих на повестке сотрудничества ЕС с Азербайджаном, в том числе стратегического партнерства в сфере энергетики, транспортных проектов, солидарности и сотрудничества в борьбе с пандемией, продолжения переговоров по всестороннему соглашению, который составит правовую основу двусторонних отношений.

Министр проинформировал собеседника о военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на Товузском участке азербайджано-армянской государственной границы, недостигнутых целях Армении и агрессивной политике этой страны, которая является причиной напряженности в регионе. Было подчеркнуто, что Азербайджан привержен принципу урегулирования конфликта путем переговоров, но переговоры должны быть реальными и предметными, а не имитацией. Отметив недопустимость демонстрации равнозначного подхода к стране-оккупанту Армении и подвергшемуся оккупации Азербайджану, министр подчеркнул необходимость вывода оккупационных сил с захваченных территорий Азербайджана и возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев, как того требуют резолюции Совбеза ООН.

Относительно эскалации на границе представитель ЕС сослался на заявление представителя Европейской службы внешних связей, и отметил, что они призывают воздержаться от шагов, которые могут усилить напряженность в регионе. Он подчеркнул, что спецпредставитель Евросоюза внимательно следит за ситуацией, и что ЕС заинтересован в обеспечении мира и безопасности в регионе.

Стороны обменялись мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)