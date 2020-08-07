Глава парламентского комитета: Вопреки пандемии, в Азербайджане обеспечены устойчивость экономики и социальная защита населения

БАКУ /Trend/ - Борьба с коронавирусом под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева дает свои положительные результаты. Число инфицированных за сутки стремительно сокращается, а количество выздоравливающих растет. Такая позитивная динамика позволяет поэтапно оживлять отдельные отрасли экономики, соблюдая режим карантина. Таким образом, в результате систематической и целенаправленной политики, с одной стороны у государства появилась возможность оказывать финансовую помощь безработным , а с другой стороны, наряду с финансовой поддержкой, появилась возможность предоставлять им налоговые льготы. При этом была обеспечена активность в ряде секторов экономики. В результате всех принятых мер была достигнута стабильность экономики страны, также обеспечена социальная защита населения.

Об этом в пятницу сказал Trend глава комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

Он привел слова Президента Ильхама Алиева, сказанные им шестого августа в своем выступлении на совещании в видеоформате в связи с принятыми мерами в области борьбы с коронавирусом и социально-экономической ситуацией: "...эта позитивная динамика с 16 июля по настоящее время позволяет сказать, что все принятые меры были своевременными. Благодаря этим мерам ситуация до сегодняшнего дня находится под контролем. С 16 июля число выздоровевших значительно превышает число инфицированных. Позитивная динамика позволяет говорить о том, что коронавирус и дальше будет находиться под контролем. Позитивная динамика, продолжающаяся уже три недели, конечно, очень радует нас. В принципе с первых дней, сразу после появления этой болезни, были приняты все превентивные меры. Благодаря этому мы выходим из этой ситуации с малыми потерями."

"Именно в результате своевременной и качественной реализации всех организационных вопросов решаются социально-экономические вопросы. За последние месяцы сделано многое: около пяти миллионов человек охвачены широким социальным пакетом, 900 тысяч человек, работающих в госсекторе, получают зарплату от государства, 760 тысяч предпринимателям была оказана необходимая финансовая поддержка. Пенсии, пособия и стипендии выплачивались вовремя. При этом семьям шехидов за счет государства были предоставлены новые квартиры, ветеранам и инвалидам войны - ​​автомобили. Первую половину 2020 года практически можно назвать периодом обеспечения социальной защиты граждан.

Несмотря на то, что пандемия окутала весь мир, социальная политика Президента Ильхама Алиева крайне устойчивая. В результате правильной политики рекордное количество семей вынужденных переселенцев - более 7000 - в этом году будут обеспечены домами и квартирами. Также будут обеспечены жильем 1500 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. Свыше 400 военнослужащих, прошедших безупречную службу в армии, будут обеспечены государством бесплатным жильем. Ни в одной стране мира мы не видим так динамично реализующиеся социальные проекты, как Азербайджане. Все это дает основание говорить о том, что государство всегда рядом с гражданином и является гарантом его здоровья, социального благосостояния и безопасности.

Наблюдающаяся в стране позитивная динамика позволяет ослабить карантинный режим. Однако на объектах, которые будут открыты, должны быть соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, должна соблюдаться социальная дистанция, а услуги, оказываемые на объектах, должны быть организованы в соответствии с новыми правилами. В рамках этих условий в ближайшие дни можно будет повысить экономическую активность населения.

Но мы также должны учитывать, что весь мир все еще охвачен этим заболеванием. Поэтому борьба с болезнью расширяется, и от каждого гражданина требуется строгое соблюдение правил карантинного режима. Мы верим, что объединив усилия, мы обеспечим здоровое, процветающее и гармоничное развитие нашего общества. Потому что в центре успешной политики Президента Ильхама Алиева находится гражданин Азербайджана, и мы рассчитываем на свою силу. И эта сила - азербайджанский народ, и великая, непоколебимая политическая воля опирающегося на свой народ Лидера - Президента Ильхама Алиева", - сказал Бахтияр Алиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)