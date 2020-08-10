Арзу Нагиев: По предварительным данным ЦИК Беларуси, Лукашенко лидирует на президентских выборах с 80,23% голосов

БАКУ /Trend/ - По предварительным итогам президентских выборов в Беларуси, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов.

Об этом Trend сказал в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев, наблюдавший за ходом президентских выборов в Беларуси в составе азербайджанской делегации.

"Как было объявлено на прошедшей после выборов пресс-конференции ЦИК, выборы прошли прозрачно, в них приняли участие 83 процента избирателей. Александр Лукашенко лидирует с 80,23 процента голосов, Светлана Тихановская находится на втором месте с 9,9 процента голосов", - сказал он.

Нагиев добавил, что избирательный процесс завершен, обстановка в Минске спокойная.

Напомним, что в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы.