Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко поздравительное письмо.

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь.

Итоги выборов еще раз подтвердили высокое доверие граждан Беларуси к Вам, широкую поддержку народом проводимого Вами политического курса во имя развития Вашей страны.

Верю, что Ваша убедительная победа послужит процветанию братской Беларуси и дальнейшему укреплению ее международных позиций, внесет вклад в устойчивое развитие азербайджано-белорусского стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, основанных на традициях дружбы между нашими народами.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в деятельности на благо братского народа Беларуси", - говорится в письме главы государства.