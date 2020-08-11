Кабмин Азербайджана внес изменения в постановление о приеме клиентов в заведениях общепита

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров внес изменения в решение "О регулировании некоторых вопросов по приему клиентов в заведениях общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Как передает во вторник Trend, согласно поправке перед словами "прием пищи" добавляются слова "заведений общественного питания" и после слова "в залах" добавляются слова "в комнатах, а также на участках под открытым небом".

Также в "Нормах плотности на человека при приеме клиентов в заведениях общественного питания во время пандемии коронавируса" в графе "Залы приема пищи" после слова "залы" добавляются слова "в комнатах, а также на их участках под открытым небом".

Отметим, что прием посетителей в предприятиях общественного питания должен быть сокращен вдвое от обычного. В то же время расстояние между посетителями при приеме пищи за одним столом не должно быть менее одного метра, а между столами - не менее двух метров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)