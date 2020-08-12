В Азербайджане утверждены изменения в государственный бюджет
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджана "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год".
Согласно изменениям, доходы государственного бюджета Азербайджана на 2020 год утверждены в размере 24 124 000 тысяч манатов, расходы - в размере 27 492 200 тысяч манатов, в том числе централизованные доходы - в размере 23 359 465 тысяч манатов, местные доходы - в размере 764 535 тысяч манатов, централизованные расходы - в размере 26 677 330 тысяч манатов, местные расходы - в размере 814 870 тысяч манатов.
С подробностями изменений можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
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