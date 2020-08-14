Развитие сотрудничества с ЕС является одним из приоритетов Азербайджана - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев 14 августа встретился с представителем Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом.

Как сообщили в пятницу Trend в Кабинете министров, в ходе встречи вице-премьер Шахин Мустафаев сказал, что развитие сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом является одним приоритетов внешней политики нашей страны.

На встрече было отмечено, что связи между Азербайджаном и ЕС развиваются во многих сферах, в частности в энергетике, инвестициях, торговле и других. Европейский Союз является одним из основных торговых партнеров нашей страны. Азербайджан также эффективно сотрудничает с Европейским Союзом в рамках различных программ и проектов. В связи с этим был предложен обмен информацией и опытом с привлечением экспертов ЕС в области обеспечения эффективного использования водных ресурсов и улучшения управления водными ресурсами.

На встрече также был обсужден ряд вопросов повестки сотрудничества ЕС-Азербайджан, в том числе продолжение переговоров по новому всестороннему соглашению и перспективы связей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)