Часть обратившихся граждан отказалась возвращаться в страну, когда самолет уже был отправлен - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Первый авиарейс в период начала пандемии был организован для возвращения студентов в Азербайджан из Венгрии.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает в субботу Trend.

По его словам, второй рейс был организован в июле. "Для возвращения в страну регистрацию прошли свыше 200 граждан. Мы обратились в AZAL, и было принято решение об организации спецрейса. Однако когда рейс открылся, только 100-120 человек из обратившихся решили вернуться этим рейсом. Государство отправило самолет, однако часть граждан отказалась в тот момент возвращаться этим рейсом. Расходы некоторых наших студентов взяли на себя Государственный комитет по работе с диаспорой и посольства. Призываем граждан быть точными в своих решениях при регистрации для возвращения в страну", - сказал Гаджиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)