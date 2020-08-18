Президент Ильхам Алиев поздравил афганского коллегу
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил Президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани поздравительное письмо.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.
Убежден, что азербайджано-афганские отношения дружбы и партнерства, в том числе наши связи в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, и впредь будут расширяться на благо двух народов.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю братскому народу Афганистана постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.
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