Президент Ильхам Алиев поздравил афганского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил Президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Убежден, что азербайджано-афганские отношения дружбы и партнерства, в том числе наши связи в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, и впредь будут расширяться на благо двух народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю братскому народу Афганистана постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.