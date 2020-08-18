В Азербайджане прошла встреча с группой известных деятелей культуры и искусства (ФОТО

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском национальном музее искусств проведена встреча с группой известных деятелей культуры, искусства и представителями интеллигенции.

Как сообщает во вторник Trend, во встрече принимали участие помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, заведующая отделом гуманитарной политики, по вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, временно исполняющий обязанности министра культуры - первый заместитель министра культуры Анар Керимов.

Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров отметил, что в направлении развития различных сфер, в том числе культуры, решения проблем граждан осуществляются серьезные реформы, усилены реализуемые в связи с этим проекты. Анар Алакбаров заявил, что пандемия COVID-19 не обошла стороной сферу культуры. Он отметил, что из-за широкого распространения коронавируса как по всему миру, так и в нашей стране, массовые мероприятия не проводятся. Тем не менее по поручению Президента Ильхама Алиева продолжается реализация многочисленных культурных проектов. Анар Алекперов сказал, что основная цель проведения встречи - обменяться мнениями с деятелями культуры, выслушать их предложения и донести их до руководства страны.

Он также отметил деятельность Фонда Гейдара Алиева по поддержке мер, принимаемых государством. Помощник Президента Азербайджана рассказал о развитии и продвижении в мире азербайджанской культуры Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, реконструкции культурных объектов, проектах, реализуемых в направлении доведения до мировой общественности реалий, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Анар Алакбаров сказал, что работа, которую предстоит проделать, уже определена. В связи с этим будет эффективно изучить мнения и предложения деятелей культуры и искусства, предпринимать совместные шаги в этом направлении.

Временно исполняющий обязанности министра культуры - первый заместитель министра культуры Анар Керимов сказал, что недавно созданный Общественный совет будет полезен для расширения отношений с общественностью. Председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов подчеркнул важность подобных встреч для деятельности творческих организаций. Председатель правления союза архитекторов Эльбай Гасымзаде сообщил, что Союз выступит на фестивале "Защита и использование исторического наследия" с выставкой о состоянии архитектурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана. Анар Керимов довел до сведения аудитории, что в последний раз реестр наших историко-архитектурных памятников был составлен в 2001 году. В результате археологических раскопок за прошедшие 19 лет были обнаружены новые памятники, и ввиду этого начаты работы по составлению нового списка.

Председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев и другие выступившие высоко оценили реформы, проводимые в стране под руководством Президента Ильхама Алиева. Были отмечены мужество и отвага, недавно проявленные нашей армией в ходе предотвращения провокаций противника на передовой. Деятели культуры и искусства озвучили предложения по расширению охраны, популяризации и продвижения культурного наследия. Была обсуждена предстоящая работа в этом направлении.

Участники мероприятия подчеркнули важность подобных встреч, отметив, что выбранный для обсуждения формат необходим для эффективного решения актуальных вопросов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)