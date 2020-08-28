БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 28-й годовщиной геноцида в Баллыгая, сообщает в пятницу Trend.

«Сегодня минует 28 лет со дня геноцида, совершенного армянскими вооруженными силами против мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Геранбойского района. В результате геноцида, совершенного 28 августа 1992 года в Баллыгая, были жестоко убиты 24 мирных азербайджанца, среди которых 93-летняя женщина, а также шестеро малолетних детей, в том числе шестимесячный младенец. Тела некоторых убитых, большинство из которых дети, женщины и старики, были сожжены. В результате геноцида трое малолетних детей потеряли обоих родителей. Геноцид в Баллыгая - один из актов массового истребления, совершенного армянскими вооруженными силами с целью уничтожения азербайджанского населения Карабаха, как это было и в селе Гарадаглы Ходжавендского района, Ходжалы, селе Агдабан Кельбаджарского района», - говорится в заявлении.