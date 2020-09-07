В Турции сняли фильм, посвященный азербайджано-турецкому братству и армянской провокации в Товузском направлении Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Турции сняли фильм, посвященный азербайджано-турецкому братству и армянской провокации в Товузском направлении Азербайджана, совершенной в июле, сообщает в понедельник Trend.

В фильме содержатся комментарии помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента - Хикмета Гаджиева, других официальных лиц и представителей общественности.

В фильме отмечено, что во время товузской провокации армяне не добились поставленных целей.

Фильм также рассказывает о широкомасштабных проектах, совместно реализуемых Турцией и Азербайджаном, сотрудничестве между двумя братскими странами, истории азербайджано-турецкого братства и т. д.

Полную версию фильма можно посмотреть здесь:

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)