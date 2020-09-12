ООН должна срочно пресечь переселение армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана - турецкий депутат

БАКУ /Trend/ - После взрыва, произошедшего четвертого августа в Бейруте, правительство Армении в продолжение своей захватнической политики, попирая международное право, переселяет ливанских армян в Нагорно-карабахский регион Азербайджана, который более 30 лет находится под армянской оккупацией.

Об этом в субботу сказал Trend член Великого национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

По его словам, после прихода к власти Пашинян затеял очень опасную игру: «Во-первых, он заселяет Карабах и территории семи прилегающих районов армянами из таких стран как Ливан. Во-вторых, он использует их в качестве наемников, и в-третьих, сотрудничает с такими террористическими организациями как PПK».

Айрым отметил, что Армения пытается увеличить численность населения за счет этнических армян, переселяя их из-за рубежа: «Цель в том, чтобы закрепить оккупацию Карабаха и свою оккупационную политику. Население Армении нищенствует, и если бы армянская власть думала о народе, то примкнула к проектам Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс. Международные организации должны перейти к действиям, ООН срочно должна пресечь переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории, заставить Армению выполнить соответствующие резолюции СБ ООН».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)