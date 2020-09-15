Шамиль Айрым: Сегодня, как и 102 года назад, Турция с тем же воодушевлением и верой рядом с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку праздник, и по этому случаю я поздравляю и азербайджанский, и турецкий народы.

Об этом во вторник сказал Trend член Великого национального собрания Турции, руководитель межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Айрым отметил, что сегодня в истории Азербайджана и Турции знаменательный день: "В 1918 году командующим созданной Османским государством Кавказской исламской армии был назначен 28-летний Энвер паша. Сначала, 25 мая 1918 года Кавказская исламская армия освободила Гянджу, а затем 12-тысячная армия, к которой присоединились 1000 военнослужащих Азербайджанского корпуса, освободила от оккупации Баку. В боях за освобождение Баку погибли 1130 военнослужащих Кавказской исламской армии. Нуру пашу встретили в Баку с большим воодушевлением, он обратился к народу с минарета мечети Тезепир, и с тех пор этот минарет знают и помнят как "Минарет Нуру паши". После подписания Мудросского договора Кавказская исламская армия была вынуждена покинуть Баку. Нуру паша так вспоминал те дни: "Как бы сильно ни болело мое сердце после того, как погиб мой брат Энвер паша,оккупация Азербайджана еще больше ранила мою душу. Тюркизм в Азербайджане вечен, и я готов отдать жизнь за то, чтобы Азербайджан не оставался в стороне от тюрков".

Айрым добавил, что сегодня Азербайджан, будучи независимым государством, уверенно движется вперед: "Сегодня, как и 102 года назад, когда Баку был освобожден от оккупации, мы с тем же воодушевлением и верой рядом с Азербайджаном. Турция всегда рядом с Азербайджаном точно так же, как и Азербайджан рядом с Турцией. На фоне провокаций армян в Товузском направлении и игр против Турции в Восточном Средиземноморье братство Азербайджана и Турции еще больше окрепло. Да здравствует Азербайджан, да здравствует Турция!".

(Авторы: Руфиз Хафизоглу, Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)