"Контракт века" занял особое место среди самых грандиозных событий новейшей истории Азербайджана - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - "Контракт века", подписанный 20 сентября 1994 года, занимает особое место среди самых грандиозных событий в новейшей истории Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, об этом на видеоконференции секретариата правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на тему ""Контракт века" и современные реалии Азербайджана" сказал вице-премьер, исполнительный секретарь-зампред ПЕА Али Ахмедов.

Он сообщил, что перечисляя самые важные события нашей современной истории, было бы уместно отметить вевозвращение общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году и подписание этого нефтяного соглашения, что следует рассматривать как прямой результат этого возвращения.

"Потому что попытки подписать нефтяное соглашение были и до возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева, но они не дали результатов. Поскольку в нашей стране не было общественно-политической стабильности, Азербайджан находился в состоянии войны, существовали также внешние угрозы и давление в связи с разработкой богатых углеводородных ресурсов нашей страны", - сказал Ахмедов.

По словам вице-премьера, в трудные для Азербайджана времена общенациональному лидеру Гейдару Алиеву удалось подписать этот контракт. Несмотря на состояние войны, Азербайджан стал энергетическим центром мира.

"В нашу страну были привлечены влиятельные государства мира, компании-гиганты. Подписание этого соглашения заложило основу развития экономики Азербайджана. Азербайджанская нефть начала поставляться на мировой рынок, в страну нахлынул поток капитала и таким образом начался процесс развития. Таким образом, 20 сентября 1994 года был подписан имеющий большое значение не только для экономики и энергетики Азербайджана, но и с точки зрения реализации глобальной энергетической политики в целом, "Контракт века".

Подписание "Контракта века" однозначно стало возможным благодаря великому гению и воле Гейдара Алиева. Азербайджан в то время только обрел государственную независимость. Политические процессы, протекающие внутри и вокруг нашей страны, по некоторым причинам не завершились. Грандиозная политика, проводимая общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, включала разработку и осуществление нефтяной стратегии Азербайджана. Как я уже упоминал, в то время ситуация в Азербайджане не была полностью стабилизирована, страна находилась в состоянии войны, были и другие факторы риска. Несмотря на все это, Гейдар Алиев смог разработать, развить и реализовать этот важный для Азербайджана и мирового энергетического рынка проект", - отметил Али Ахмедов.

Зампред ПЕА сказал, что нефтяная стратегия успешно продолжается под руководством Президента Ильхама Алиева, и вот уже 26 лет "Контракт века" служит экономике и благосостоянию народа Азербайджана.

"Наибольшая значимость этого проекта заключается в притоке в Азербайджан больших финансовых ресурсов, развитии экономики, повышении благосостояния людей, обновлении инфраструктуры в стране за счет этих ресурсов. "Контракт века" также имеет большое геополитическое значение. Таким образом, успешная реализация этого проекта имеет большое значение в укреплении политических позиций и престижа Азербайджана как в регионе, так и в мировом сообществе", - подчеркнул Али Ахмедов.

Он добавил, что нефтяные доходы служат повышению благосостояния нашего народа. Подчеркивая важность шагов, предпринятых Президентом Ильхамом Алиевым для усиления социальной защиты населения, вице-премьер довел до сведения участников видеоконференции, что нефтяная стратегия и в дальнейшем еще долгие годы будет служить народу Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)