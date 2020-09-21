МИД Азербайджана: Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении накаляет обстановку в регионе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении накаляет обстановку в регионе.

Об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой по поводу заявления МИД Армении, сделанного в связи с интервью Президента Азербайджана местным СМИ на церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, сообщает в понедельник Trend.

Как отмечается в комментарии главы пресс-службы МИД, в интервью, которое Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал местным СМИ во время участия в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева 19 сентября этого года, с приведением веских аргументов, опирающихся на историческую правду и реальные факты, была разоблачена захватническая политика Армении и истинная сущность ее руководства: «Традиционно фальшивое и двуличное заявление, распространенное МИД Армении в этом контексте, демонстрирует то, что эта страна все еще не способна признать горькую правду. Не признающей нормы и принципы международного права захватнической Арменией, которая удерживает под военной оккупацией международно признанные территории Азербайджана и осуществила на них этническую чистку, создан очаг конфликта в регионе, что представляет серьезную угрозу для устойчивого мира и безопасности».