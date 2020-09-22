Привлечение военнообязанных к сборам не дает оснований для ажиотажа - Госслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно закону Азербайджана "О военной должности и военной службе", военнослужащие запаса в плановом порядке призываются на военные сборы.

Как передает Trend, об этом в ходе состоявшегося накануне брифинга в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана сказал завотделом по связям с общественностью Службы, майор Физули Исмайлов.

"Вновь напоминаем, что, согласно законодательству, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу привлекла военнообязанных запаса к сборам и направила их в воинские части. Обращаясь к общественности, хотим отметить, что это не дает оснований для ажиотажа. Еще раз подчеркиваю, что это осуществляется в плановом порядке", - сказал Исмайлов.

Он отметил, что привлечение военнообязанных запаса к сборам для совершенствования их военных навыков, которое является одной из основных задач Госслужбы, осуществлялось и прежде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)