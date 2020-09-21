Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана стремительно развивалась, и за последние 17 лет валовой внутренний продукт вырос в три раза

БАКУ /Trend/ - Экономика Азербайджана стремительно развивалась, и за последние 17 лет валовой внутренний продукт вырос в три раза.

Как передает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Азербайджан, добившийся большого прогресса в реализации Целей устойчивого развития, является одной из немногих стран, которая за короткое время дважды добровольно представила в ООН национальный отчет. По "Индексу Целей устойчивого развития", включенному в "Отчет об устойчивом развитии за 2020 год", Азербайджан занимает 54-е место среди 166 стран", - сказал глава государства.