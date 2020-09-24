О деталях визита спикера парламента Азербайджана в Россию

БАКУTrend/ - 21-23 сентября 2020 года в Москву с официальным визитом прибыла парламентская делегация, возглавляемая Председателем Милли Меджлиса (Парламент) Азербайджанской Республики госпожой Сахибой Гафаровой, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в России.

Это ее первый официальный визит в Российскую Федерацию в этом качестве.

В первый день прибытия, состоялась церемония возложения цветов к барельефу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Посольстве Азербайджана в Москве. 22 сентября госпожа Сахиба Гафарова встретилась с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации госпожой Валентиной Матвиенко.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии азербайджано-российских отношений, были затронуты важные вопросы двусторонней повестки дня, а также отмечен высокий уровень межпарламентского взаимодействия. 23 сентября госпожа Сахиба Гафарова выступила на открытии осенней сессии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Рассказав об истории Нагорного Карабаха, довела до сведения сенаторов позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому конфликту. С высокой трибуны Совета Федерации была отмечена важность урегулирования конфликта на основе принципа территориальной целостности и указано на то, что азербайджанский народ никогда не допустит создания второго армянского государства на своих исторических землях. Председатель Милли Меджлиса и члены парламентской делегации Азербайджана возложили венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. С российской стороны делегацию Азербайджана сопровождал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

В этот же день парламентская делегация во главе с госпожой С.Гафаровой встретилась с Министром иностранных дел Российской Федерации господином Сергеем Лавровым. Спикер Парламента подчеркнула высокий уровень стратегического партнерства, а также регулярные контакты между Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации господином Владимиром Путиным, придающие динамизм двусторонним отношениям. Господин Лавров подробно информировал Азербайджанскую делегацию об истории переговорного процесса по Нагорно-Карабахскому конфликту, работе над созданием Мадридских принципов, их сути, еще раз выразил позицию Российской стороны как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, которая выражается в ее стремлении решить конфликт путем переговоров мирными средствами и базируясь на ранее достигнутых договоренностях продолжать содействовать поиску взаимоприемлемого урегулирования.

В этой связи С.Лавров отметил важность скорейшего возобновления переговоров между сторонами с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Состоялся обстоятельный обмен мнениями между депутатами и министром. Также 23 сентября состоялась встреча Председателя Милли Меджлиса с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации господином Вячеславом Володиным с участием заместителя председателя Государственной Думы Алексея Гордеева. Господин Володин принял приглашение С.Гафаровой посетить Азербайджан с официальным визитом. В ходе встречи было принято коммюнике, в котором указано намерение подписать в ходе предстоящего визита господина В.Володина в Баку соглашение о создании соответствующей комиссии высокого уровня.

Азербайджанских депутатов принял Председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Встреча прошла в конструктивной и дружеской обстановке, была подчеркнута роль двух парламентов в развитии двусторонних отношений, а также обсужден армяно-азербайджанский вооруженный конфликт.

Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы и члены парламентской делегации приняли активное участие в обсуждениях и в обмене мнениями.