Хикмет Гаджиев: На атаки ВС Армении дается адекватный ответ

БАКУ /Trend/ - Военно-политическое руководство Армении продолжает совершать преступления против Азербайджана. Сегодня Армения снова обстреляла азербайджанские гражданские цели из тяжелой артиллерии, ракетами, в том числе ракетами "Смерч".

Как передает Trend, об этом в воскресенье сказал помощник Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что среди гражданских лиц есть погибшие и раненые.

Он подчеркнул, что Армения целенаправленно атакует гражданских лиц и объекты Азербайджана, и за последние дни по гражданским объектам было выпущено более 10 тысяч ракет.

"Это показывает то, что Армения - террористическое государство с фашистской сущностью. Эти атаки не остаются без ответа и на них дается адекватный ответ", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)