Под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева на Центральном командном пункте Минобороны состоялось оперативное совещание (ФОТО) (Версия 2)
Первая версия - 19:45
БАКУ /Trend/ - 7 октября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посетил Центральный командный пункт Министерства обороны.
Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Министр обороны Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.
Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Центральном командном пункте Министерства обороны состоялось оперативное совещание с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров соединений, находящихся во фронтовой зоне.
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Под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева на Центральном командном пункте Минобороны состоялось оперативное совещание (ФОТО)
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