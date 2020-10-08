Реджеп Тайип Эрдоган: В этой справедливой борьбе Турция до конца будет рядом с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Турция до конца будет рядом с Азербайджаном в этой справедливой борьбе.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в четверг Trend.

"Около 30 лет нагорно-карабахский конфликт остается нерешенным. Сегодня Азербайджан проводит контрнаступательные операции для освобождения своих земель от армянской оккупации. Турция до конца будет рядом с Азербайджаном в этой справедливой борьбе. Призываю все страны, поддерживающие справедливость, быть рядом с Азербайджаном", - заявил президент Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)