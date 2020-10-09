Азербайджан сражается на своей территории - Руфиз Хафизоглу в эфире ливанского телеканала "Аль-Маядин" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend продолжает постоянно информировать международную общественность о событиях в Нагорном Карабахе.

В ходе выступления на известном ливанском телеканале "Аль-Маядин" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу сказал, что армия Азербайджана сражается на своей территории.

Главред отметил, что в отличие от Армении, Азербайджан не берет под прицел гражданское население.

"Азербайджан полон решимости освободить свои земли!" - сказал Руфиз Хафизоглу.