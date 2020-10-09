МИД: Под предлогом гуманитарной помощи осуществляется поставка оружия в Армению

БАКУ /Trend/ - Со стороны Армении под предлогом гуманитарной помощи самолетами, принадлежащими армянскому государству, осуществляется поставка оружия в Армению.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.