Число погибших в Гяндже в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении достигло 9

БАКУ /Trend/ - 11 октября примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли девять мирных жителей, включая четыре женщины, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.