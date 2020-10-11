Число погибших в Гяндже в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении достигло 9
БАКУ /Trend/ - 11 октября примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа, и в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли девять мирных жителей, включая четыре женщины, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.
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