"Сбитый" Арменией азербайджанский БПЛА оказался "кукурузником" - Минобороны

БАКУ /Trend/ - "Сбитый" Арменией азербайджанский БПЛА оказался "кукурузником".

Как сообщает в понедельник Тrend, об этом сказал глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

По его словам, сегодня армянская сторона в очередной раз сообщила о том, что сбила беспилотный летательный аппарат ВС Азербайджана и для подтверждения опубликовала видео с якобы тем самым БПЛА.

"Однако беглый просмотр кадров данного видеоролика дает отчетливое представление, что падающий с воздуха и горящий ярким пламенем - легкий многоцелевой самолет Ан-2.

Спрашивается, зачем армии Азербайджана сельскохозяйственный "кукурузник", когда на вооружении ВС стоят самые современные виды оружия и новейшая военная техника.

Ответ прост. Подобным образом используя графику и анимацию, армянская агитация делает безуспешные попытки обмануть армянскую общественность, а также поднять физически сломленный дух и моральное состояние армянских солдат.

Одним словом, все БПЛА ВС Азербайджана в целости и сохранности и находятся в боевом строю", - сказал Вагиф Даргяхлы.

(Текст: Турал Гараджаев)