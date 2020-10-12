Омбудсмен выступила с видеообращением в связи с агрессией Армении против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с видеообращением к международным организациям и странам в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными в результате продолжающейся агрессии ВС Армении против Азербайджана.

Trend представляет вашему вниманию данное видеообращение: