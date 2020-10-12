Состоялся телефонный разговор между генеральными прокурорами Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и Генеральным прокурором России Игорем Красновым, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Стороны выразили удовлетворение уровнем связей между двумя странами в правовой сфере и высоко оценили сотрудничество в области взаимной правовой помощи и экстрадиции.

Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал российского коллегу о террористическом акте, совершенном армянскими вооруженными силами в ночь на 11 октября против второго по величине города Азербайджана Гянджи, не относящегося к зоне боевых действий, и его мирных жителей.

Игорь Краснов выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, подчеркнул важность урегулирования конфликта в кратчайшие сроки в рамках норм международного права.

Генеральные прокуроры, подчеркнув важность дальнейшего расширения сотрудничества, провели обмен мнениями по этому вопросу.

(Текст: Кямаля Сеидова.)