Баку - одна из важнейших и дружественных России столиц в регионе - писатель Исраэль Шамир

БАКУ /Trend/ - Баку - одна из важнейших и дружественных России столиц в регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом пишет в соцсетях российско-израильский писатель Исраэль Шамир.

«Там живет много русских, работают русские школы, связь с Россией жива», - пишет он.

Касательно нагорно-карабахского конфликта Шамир отмечает, чтоармянское руководство должно понять, что нужно решать проблему возвращения азербайджанских земель и беженцев, а не откладывать это в долгий ящик.

Как пишет Шамир, несмотря на огромные, нечеловеческие усилия армянского лобби - все пока обошлось. Сколько бы армянени старались расчеловечить турок и азербайджанцев - припоминали все обиды, которые когда-то были нанесены России, раздували религиозную рознь, призывали к крестовому походу и освобождению св. Софии, заклинали именем всех геноцидов, не чурались расистских ярлыков, использовали все подлые приемы для того, чтобы погубить достижения русской политики в регионе - и все впустую! - отмечает он.