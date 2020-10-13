Последние события в Гяндже потрясли меня - посол Великобритании
Политика 13 октября 2020 17:58 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Последние события в Гяндже потрясли меня.
Как передает во вторник Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол
Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.
"В прошлом году, когда я учил азербайджанский язык, то две недели оставался в Гяндже, поэтому последние события в Гяндже потрясли меня. Желаю терпения семьям погибших и раненых", - написал Шарп.
(Текст: Турал Гараджаев)
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