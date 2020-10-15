Азербайджанская диаспора Узбекистана направила заявление председателю исполкома СНГ

БАКУ /Trend/ - Председатель Центра азербайджанской культуры в Узбекистане Фирдовси Гусейнов направил заявление председателю исполнительного комитета СНГ Сергею Лебедеву.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в заявлении подчеркивается, что с 27 сентября 2020 года армянская армия ведет обстрел прифронтовых территорий Азербайджана, а также районов и городов, удаленных от линии фронта. Было отмечено, что в результате этих провокаций среди мирного населения Азербайджана есть много убитых и раненых.

В заявлении также сообщается, что умышленное нападение Армении на мирное население Азербайджана в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права носит преднамеренный и спланированный характер. Гусейнов также предоставил информацию об армянском терроре в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, и ракетных ударах по Мингячевиру и другим районам.

Отметив, что Армения, игнорирующая требования Женевских конвенций от 1949 года, Конвенции о правах детей ООН, несет ответственность за совершенные военные преступления, Фирдовси Гусейнов призвал исполнительный комитет СНГ предпринять решительные шаги.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)