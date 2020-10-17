Момент ракетного удара по Гяндже (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Город Гянджа в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, сообщает Trend.

По предварительным данным, пять человек, в том числе двое детей, погибли. Еще 35 человек получили ранения. На месте продолжают работать спасатели. По предварительным данным, обстрел велся ракетами типа SCUD.

В Сети распространены видео момента ракетной атаки на Гянджу.