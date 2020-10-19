Помощник Президента и помощник Первого вице-президента Азербайджана проводят брифинг - Прямая трансляция

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков проводят брифинг.

Как передает в понедельник Trend, в ходе брифинга официальные лица информируют журналистов в связи с последними провокациями Армении.

В брифинге участвуют представители дипломатического корпуса зарубежных стран. Официальные лица информируют их о последних провокациях Армении.