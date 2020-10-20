Президент Ильхам Алиев: Наш кулак не только наносит удар по врагу. Наш кулак – это наше единство

БАКУ/Trend/ - Продемонстрировав силу на поле боя, мы изменили статус-кво. Я уже говорил это до нынешних столкновений, несколько раз говорил, что сегодня, к сожалению, международное право в международных отношениях не работает. Если бы работало, то четыре резолюции Совета Безопасности ООН давно уже были выполнены. Двадцать лет мы ждали выполнения этих резолюций. Они просто остались на бумаге.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Почему? Потому что не было проявлено политической воли, не был определен механизм исполнения данных резолюций. Коварный враг посчитал, что может и дальше игнорировать их. Может и дальше попирать международное право. Может и дальше совершать на наших землях любые гнусные действия. Мы вынудили их. Наш кулак не только наносит удар по врагу. Наш кулак – это наше единство, единство нашего народа, целенаправленная деятельность, принятие выгодных нам и отражающих справедливость постановлений, резолюций на международной арене»,- отметил глава государства.