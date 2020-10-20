Омбудсмен Азербайджана подготовила отчет по обстрелу Арменией Гянджи из баллистических ракет

БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана подготовила отчет в связи с многочисленными человеческими жертвами, ранениями мирных жителей, разрушениями вызванными в результате обстрела Арменией Гянджи из баллистических ракет.

Как передает во вторник Trend в отчете подчеркивается, что продолжая военные преступления и террор против мира и человечности, совершая военные провокации с целью уничтожения мирного населения Азербайджана, вооруженные силы Армении примерно с 01:00 17 октября в очередной раз с территории Армении нанесли удар с применением баллистических ракет по центральной и густонаселенной мирными жителями части Гянджи, расположенной от зоны конфликта на расстоянии 100 километров и являющейся вторым по величине городом Азербайджана с богатой историей.

Подчеркивается, что в результате очередной военной агрессии Армении, направленной против гражданских лиц в Гяндже, есть многочисленные жертвы, включая раненых и убитых, гражданской инфраструктуре нанесен колоссальный ущерб. Гражданскому населению нанесен моральный, физический и материальный ущерб в особо крупных размерах.

В результате ночного обстрела Гянджи с применением баллистических ракет 17 октября убиты 14 человек, в том числе пять женщин и пятеро детей, получили ранения 23 женщины и девять детей, в целом 57 человека.

В результате ракетных ударов нанесен значительный ущерб гражданскому населению, разрушены частные дома и другие гражданские объекты. Так, 20 домов полностью разрушены, множеству находящимся недалеко зданиям, объектам, в том числе четырем детским садам и яслям, одной школе и одной детской поликлинике, нанесен значительный ущерб.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)