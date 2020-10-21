Тюркский совет рядом с Азербайджаном в этой Отечественной войне - Багдад Амреев
БАКУ /Trend/ - Это Отечественная война для азербайджанского народа и мы рядом с ним в этой войне.
Об этом сказал Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, сообщает в среду Trend.
Генсек Тюркского совета осмотрел территорию, на которой находились разрушенные в результате ракетного обстрела Гянджи здания. Он жестко осудил ракетные удары ВС Армении по населенным пунктам и мирным гражданам: "Весь тюркский мир и Тюркский совет безоговорочно поддерживают право Азербайджана освободить свои оккупированные территории. Это Отечественная война для братского азербайджанского народа. Мы рядом с Азербайджаном в этой войне. Желаем победы и мира дружественному Азербайджану".
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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