Тюркский совет рядом с Азербайджаном в этой Отечественной войне - Багдад Амреев

БАКУ /Trend/ - Это Отечественная война для азербайджанского народа и мы рядом с ним в этой войне.

Об этом сказал Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, сообщает в среду Trend.

Генсек Тюркского совета осмотрел территорию, на которой находились разрушенные в результате ракетного обстрела Гянджи здания. Он жестко осудил ракетные удары ВС Армении по населенным пунктам и мирным гражданам: "Весь тюркский мир и Тюркский совет безоговорочно поддерживают право Азербайджана освободить свои оккупированные территории. Это Отечественная война для братского азербайджанского народа. Мы рядом с Азербайджаном в этой войне. Желаем победы и мира дружественному Азербайджану".

(Текст: Кямаля Сеидова.)