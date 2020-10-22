Армянские военнослужащие отказываются воевать - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Личный состав армянских вооруженных сил, в последние дни терпящих сокрушительные поражения в различных направлениях фронта, отказывается воевать, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Стало известно, что военнослужащие резервных подразделений 543-го полка ВС Армении отказались воевать в Нагорном Карабахе, поэтому на боевые позиции были привлечены сельские жители. Также, в знак протеста против участия их детей в боях, местные жители перекрыли некоторые автомобильные дороги.

Военнослужащим оборонной зоны к северу от Гадрута и пятого горнострелкового полка ВС Армении в Агдере звонят знакомые и родственники, умоляют, чтобы они, сложив оружие, отступили.

Также поступает информация и о том, что в подразделениях ВС Армении не хватает продовольствия, топлива и боеприпасов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)