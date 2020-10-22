Посол Израиля побывал на месте ракетных ударов армянских ВС по Гяндже (ФОТО)

ГЯНДЖА /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик прибыл в пострадавшую от ракетных ударов армянских ВС Гянджу, передает в четверг корреспондент Trend.

Как сообщили в четверг Trend в Исполнительной власти Гянджи, посол осмотрел территорию, подвергшуюся ракетному обстрелу.

Он встретился с родственниками погибших и раненых в результате армянского террора.

Дипломат также посетил общежитие, где временно размещены люди, чьи дома были разрушены вследствие ракетных обстрелов Гянджи со стороны Армении.

Джордж Дик был подробно проинформирован о случившемся.

После Гянджи он посетит также Мингячевир. Поездки дипломата в Гянджу и Мингячевир нацелены на то, чтобы на месте ознакомиться с последствиями ракетных ударов со стороны Армении, а также оказать гуманитарную помощь пострадавшим.

Напомним, что армянская армия, грубо нарушающая гуманитарный режим прекращения огня, ночью 11 и 17 октября 2020 года подвергла ракетным обстрелам второй по величине город Азербайджана - Гянджу, расположенную вдали от фронтовой зоны.

Во время обоих терактов погибли 24 мирных жителя, в том числе дети, ранены 90 мирных жителей. Разрушены многоквартирные здания в центре Гянджи, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам.

(Текст: Кямаля Сеидова)