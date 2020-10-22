МГ ОБСЕ готова вернуться к сути нагорно-карабахского конфликта - посол США в НАТО

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ готова вернуться к сути нагорно-карабахского конфликта, а именно к вопросу, где начинаются и заканчиваются суверенные границы Азербайджана, и как можно разместить армянское население в рамках этих границ.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказала посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«НАТО пытается делать то, что делают США, то же самое, что делает Россия, а именно, пытаются остановить конфликт в Нагорном Карабахе. Это проблема, которая сохраняется уже на протяжении 30 лет. Есть Минская группа сопредседателей, в которую входят США, Россия и Франция, которая готова вернуться к первоистокам конфликта: где находятся суверенные границы Азербайджана и как армянскому населению жить в этих границах? Это можно решить, и тогда конфликт закончится», - сказала она.

«Насколько я знаю, министры иностранных дел обеих стран собираются встретиться в Вашингтоне. По крайней мере, план встречи в Вашингтоне - обсудить способ остановить насилие, остановить убийства. Этот конфликт невозможно решить военным путем. Его необходимо урегулировать в рамках вопросов границ и вопросов суверенитета. И это то, к чему мы стремимся, Россия настаивает на том же, как и Франция. И мы надеемся, оба министра согласятся, что эта Группа или любая другая группа, которая их устроит, будет воспринята ими как заслуживающая доверия в решении основной проблемы, чтобы конфликт, убийства и разрушения могли прекратиться», - добавила Хатчисон.

(Автор: Наргиз Садыхова)