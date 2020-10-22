Уничтожен очередной БПЛА армянских ВС - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В утренние часы 22 октября подразделениями Вооруженных сил Азербайджана был уничтожен очередной принадлежащий ВС Армении тактический БПЛА, предпринявший попытку совершить полет в направлении Садаракского и Шарурского районов Нахчыванской АР.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.