Главный редактор АМИ Trend рассказал CNN Türk о продолжающейся напряженности в Нагорном Карабахе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу рассказал в интервью телеканалу CNN Türk о продолжающейся напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Он подчеркнул, что армия Азербайджана решительно настроена освободить свои земли от оккупации и полностью способна на это.

Trend представляет вашему вниманию эти кадры: