Преступления армянских ВС против мирного населения в Гяндже не сравнить даже с фашизмом - глава еврейской общины

БАКУ /Trend/ - Преступления, совершенные армянскими ВС против мирного населения в Гяндже, не сравнить даже с фашизмом.

Об этом сказал Trend глава еврейской религиозной общины Гянджи Ариф Бабаев.

"В результате ракетного обстрела армянами Гянджи убиты и ранены мирные жители. Еврейский народ, как и азербайджанский, считает, что преступления против мирного населения Гянджи совершены армянами-фашистами. Хотя они даже хуже фашистов. В связи с событиями в Гяндже нами дважды были распространены заявления, которые через ИВ Гянджи были направлены международным организациям", - сказал Бабаев.

По его словам, в настоящее время в Гяндже проживает около 300 евреев, и они ничего не боятся и не намереваются покидать свои дома.

Бабаев отметил, что армяне пытаются посеять раздор между представителями различных национальностей в Азербайджане, однако им этого не удастся. В Азербайджане никогда не было дискриминации в какой-либо форме ее проявления, будь то религиозная или национальная, подчеркнул глава общины.

Он добавил, что евреи всегда были рядом с азербайджанским народом: "Среди граждан Азербайджана, сражающихся на фронте против армянских оккупантов, есть и евреи. Каждый из нас, включая меня, готов сражаться во имя Азербайджана, и я уверен в нашей победе!" - сказал Ариф Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)