Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 сел и поселок Агбенд Зангиланского района

БАКУ/Trend/ - Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Коллугышлаг, Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Эмирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд Зангиланского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!

Как передает Trend, об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.