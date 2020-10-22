Азербайджанский флаг водружен в поселке Агбенд Зангиланского района (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский флаг водружен в поселке Агбенд Зангиланского района.

Как передает в четверг Trend, военнослужащие ВС Азербайджана рапортовали об этом Президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему вооруженными силами Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев, поделившись видео об этом на своей официальной странице в Twitter, написал: "Да здравствует победоносная Азербайджанская Армия!".