Эрдоган и Роухани обсудили нагорно-карабахский конфликт

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе телефонного разговора стороны обсудили нагорно-карабахский конфликт.

Турецкий лидер заявил своему иранскому коллеге, что нападения на мирное население Азербайджана со стороны Армении являются военными преступлениями.

Эрдоган подчеркнул, что в этом вопросе важно разграничивать правых и неправых, оккупантов и подвергшихся оккупации.