Иностранные наемники в Армении проводили для нас учения - армянский военнопленный (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянский солдат, взятый в плен во время успешных операций ВС Азербайджана по освобождению оккупированных территорий страны, признал, что в составе армянских ВС против азербайджанской армии воюют курдские наемники.

Как передает в пятницу Trend, взятый в плен Микаэлян Альберт Ервандович родился в 2001 году в городе Артик Ширакской области Армении. Был призван на военную службу 19 декабря 2019 года, и в течение шести месяцев проходил курс новобранца в Гюмри.

"После того как я научился использовать "Фагот" [противотанковый ракетный комплекс] в звании младшего сержанта был отправлен в воинскую часть в городе Мартуни. Служил в противотанковом взводе. Там мы регулярно участвовали в военных учениях. В воинской части, наряду со срочниками и сверхсрочниками, были и наемники курдского происхождения, в целом 1500 человек личного состава", - сказал армянский солдат.

По его словам, эти наемники ежемесячно получали 600 долларов США, и переговаривались только на своем языке. Группы наемников по 10-15 человек знакомились с местностью и готовились к боям.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)