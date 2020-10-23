Неофициальная военная информация в интернете создает серьезные риски для жизни военнослужащих ВС Азербайджана - эксперт

БАКУ /Trend/ - В последние дни в соцсетях и других интернет-ресурсах размещаются неофициальные видеокадры азербайджанских военнослужащих и освобожденных от оккупации территорий.

Об этом сказал полковник запаса Шаир Рамалданов, сообщает в пятницу Trend.

«Эти видео помогают противнику получать координаты наших бойцов, создавая серьезный риск для их жизни и нанося вред общему делу. Распространение в соцсетях и других интернет-ресурсах видео военнослужащих, снятых на телефоны в боевой зоне - недопустимо», - подчеркнул Рамалданов.

По его словам, граждане, распространяющие эти видео, на самом деле помогают вражеской армии: «Вообще использование смартфонов на территориях воинских частей, в местах, находящихся на близком расстоянии от фронтовой зоны, запрещено. В связи с этим были очень серьезные требования, потому что смартфоны можно прослеживать любыми техническими средствами, и с этих телефонов можно забрать всю информацию».

В интернет-ресурсах недопустимо распространять неофициальную информацию, сказал в пятницу Trend военный эксперт Рахман Искендеров.

«Вот уже 30 лет как ВС Армении закрепились на наших территориях, и мы не должны забывать, что одно слово или какой-нибудь кадр может помешать продвижению нашей армии», - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что ни для кого не секрет, что вражеская сторона внимательно следит, анализирует и собирает информацию с азербайджанского сегмента соцсетей

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(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)