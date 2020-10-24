Противник, беспомощный на поле боя, распространяет дезинформацию и провокационную информацию - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Оставшийся беспомощным на поле боя, противник, используя все средства и ресурсы, распространяет дезинформацию и провокационную информацию.
Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.
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Противник, беспомощный на поле боя, распространяет дезинформацию и провокационную информацию - минобороны Азербайджана
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